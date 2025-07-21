ТАСС: третий раунд переговоров России и Украины состоится в конце текущей недели

Третий раунд российско-украинских переговоров состоится в конце текущей недели, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в июне 2025 года

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в июне 2025 года

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

«Речь идет о конце недели, даты уточняются»,— сообщил собеседник агентства.

Ранее турецкая версия издания Independent со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что делегации России и Украины планируют встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля. Конкретные место, время и состав делегаций пока неизвестны. Планируется, что встреча будет закрытой для прессы.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, украинский лидер отметил, что переговорную динамику надо увеличивать. Он также призвал организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Источники ТАСС и «Интерфакс» подтвердили, что российская переговорная группа получила предложение от Украины.

Прямые переговоры России и Украины прошли два раза в этом году: 16 мая и 2 июня. Стороны договорились об обменах военнопленными. 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет предложений Украины о дате следующих переговоров. Он говорил, что Россия готова продолжить диалог после 22 июня.

Анастасия Домбицкая