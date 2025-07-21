ФСБ: в Петербурге мужчина помогал Украине подготовить удар 80-ю дронами

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В управлении ведомства по региону заявили, что россиянин собирал сведения об объектах военной промышленности и Минобороны России.

ФСБ распространила видеозапись задержания и допроса. На камеру задержанный заявил, что на основании переданных им данных по одному из объектов должны были нанести удар «80 дронов».

Согласно версии следствия, подозреваемый по собственной инициативе установил контакт с украинскими спецслужбами. В отношении него возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).

17 июля ФСБ задержала россиянина по подозрению в передаче Украине информации о Балтийском флоте. По данным ведомства, он передавал информацию о военных объектах «в целях подрыва обороноспособности РФ».