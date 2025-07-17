ФСБ задержала россиянина за передачу Украине информации о Балтийском флоте

Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в сотрудничестве с украинским спецслужбами. Как сообщили в управлении ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный передавал информацию о военно-морской базе Балтийского флота и воинских частях округа.

Подозреваемый, по данным ФСБ, самостоятельно вышел на представителей спецслужб Украины и действовал по их заданию. Он передавал информацию о военных объектах «в целях подрыва обороноспособности РФ», говорится в сообщении ведомства.

Как передает ТАСС, Фигуранта оперативно задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Ему вменяется уголовная статья о содействии в осуществлении террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).