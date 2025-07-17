Незаконную овощную лавку демонтировали на Шлиссельбургском проспекте

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) провели принудительное освобождение территории от незаконного торгового объекта на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе города.

Как сообщили в ККИ, в ходе расследования было установлено, что в данной локации располагался павильон по реализации плодовоовощной и фруктовой продукции, специй и безалкогольных напитков. Площадь земельного участка под ним составляла более 90 кв. м.

Выяснилось, что ранее по указанному участку действовал договор аренды с физическим лицом на размещение торгового объекта, срок которого истек. Бывшему арендатору поступало множество уведомлений о необходимости освобождении территории, при этом незаконная коммерческая деятельность продолжалась. В связи с этим ККИ приступил к демонтажу конструкции.

Прежде «Ъ-СПб» писал о демонтаже незаконной пекарни на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Жанна Усаченко