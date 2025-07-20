Генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев назвал татарстанский завод по производству ударных беспилотников крупнейшим в мире. Об этом глава ОЭЗ заявил в эфире телеканала «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ОЭЗ «Алабуга» назвал татарстанский завод по производству БПЛА крупнейшим в мире

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава ОЭЗ «Алабуга» назвал татарстанский завод по производству БПЛА крупнейшим в мире

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Тимур Шагивалеев отметил, что первоначально планировалось выпускать несколько тысяч дронов, но сейчас производство увеличено в девять раз. Он подчеркнул, что это самый секретный завод.

Особая экономическая зона «Алабуга» расположена в Татарстане. Дроны «Герань» имеют схожую конструкцию с иранскими беспилотниками Shahed-136.

В прошлом году объем инвестиций в особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис» увеличился более чем на 80 миллиардов рублей. Планируется, что ОЭЗ «Алабуга» обеспечит около 70 тысяч рабочих мест к 2032 году.

Влас Северин