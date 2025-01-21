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В особой экономической зоне «Алабуга» к 2032 году создадут 70 тыс. рабочих мест

Особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане обеспечит 70 тысяч человек рабочими местами к 2032 году. Об этом рассказала руководитель службы администрирования образовательного кластера ОЭЗ Эльвира Фомина на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана.

«У нас 27 тысяч рабочих мест на сегодняшний день, в соответствии с перспективным планом развития к 2032 году, по которому мы уже даже в этом году перевыполним показатели, возрастет до 70 тысяч рабочих мест», - рассказала она.

В 2023 году планировалось увеличить численность персонала ОЭЗ до 2032 года до 24,7 тысяч человек.

Дарья Сайфиева

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