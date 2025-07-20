Главные новости за 14-20 июля. Кубань, Крым, Адыгея

18 июля в аэропорту Геленджика приземлился первый с 2022 года регулярный рейс. Борт SU-1082 из московского Шереметьево вылетел в 11:20 мск и сел в 15:30 мск.

ФК «Краснодар» начал сезон РПЛ с победы в матче с «Пари НН». 20 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани «горожане» разгромили нижегородцев со счетом 0:3.

Высшая квалификационная коллегия судей России признала заместителя председателя Четвертого кассационного суда Якова Волкова виновным в дисциплинарном проступке и прекратила его полномочия в этой должности, оставив в статусе судьи.

Строительство автодороги по 4-му Тихорецкому проезду от улицы Тихорецкой до улицы Лизы Чайкиной в Краснодаре, включающее возведение путепроводов через железнодорожные пути, запланировано на 2028–2031 годы. Двухуровневая развязка над железной дорогой в районе СБС станет одним из этапов строительства Восточного транспортного коридора, который свяжет улицу Володарского с федеральной трассой М-4 «Дон».

В Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края поступил иск о защите чести и достоинства от бизнесмена Олега Дерипаски к журналистам двух изданий-иноагентов. В деле фигурируют пять ответчиков. Это авторы журналистского расследования, в котором фигурирует фамилия миллиардера.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в девяти районах региона из-за засухи. Там созданы координационные штабы для оперативного реагирования на обращения сельхозтоваропроизводителей.

С начала проведения работ по устранению ЧС из-за крушения танкеров в Керченском проливе водолазы собрали 1,3 тыс. т замазученного грунта со дна моря. В результате осмотров фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не обнаружено.

С января по май 2025 года жители Краснодарского края оформили ипотечных кредитов на сумму порядка 45 млрд руб., что почти на 51% меньше аналогичного периода 2024 года. На фоне снижения спроса часть девелоперов приняла решение отложить вывод новых проектов на рынок.

Следственный комитет по Крыму и Севастополю проводит проверки безопасности развлекательных аттракционов в Евпатории и на Ай-Петри после инцидентов с застрявшими посетителями и травмированием отдыхающих.

Строительство Южного скоростного периметра в Краснодаре оценили в 79 млрд руб. Власти кубанской столицы планируют приступить к проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам от улицы Бородинской с выездом на улицу Воронежскую в 2028 году.