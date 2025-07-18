Водолазы собрали 1,3 тысячи тонн замазученного грунта после крушения танкеров

С начала проведения работ по устранению ЧС из-за крушения танкеров в Керченском проливе водолазы собрали 1,3 тыс. т замазученного грунта со дна моря. Численность группировки составляет 167 человек. Как рассказал заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев, в результате осмотров фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Всего за время работы специалисты очистили более 740 км береговой линии, собрали 176,5 тыс. т загрязненного песка и грунта, на утилизацию вывезли 167 тыс. т.

Демонтаж отдельных частей затонувших фрагментов танкеров планируют завершить до конца июля 2025 года. Ведется укрупненная сборка секций коффердамов, средний уровень готовности по трем из них составляет 50%.

Кроме того, продолжается демонтаж надстройки судов, срезали более 230 м из 245 м. Работы также планируют закончить до конца июля этого года. В доке порта Новороссийск ведется укрупненная сборка металлоконструкций для коффердамов, в периметре затонувших танкеров – погружение свай, погружено уже 16 свай из 48.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть». В результате аварии произошла утечка мазута. В море вылилось около 3 тыс. т нефтепродуктов, загрязнив не менее 54 км береговой линии. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Алина Зорина