С января по май выдачи ипотеки на Кубани снизились в 1,5 раза

С января по май 2025 года жители Краснодарского края оформили ипотечных кредитов на сумму порядка 45 млрд руб., что почти на 51% меньше аналогичного периода 2024 года. Такие данные содержатся в докладе Банка России «Региональная экономика». На фоне снижения спроса часть девелоперов приняла решение отложить вывод новых проектов на рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на сокращение объемов выдачи, совокупный ипотечный портфель региона продолжает демонстрировать рост. По данным на 1 июня, он достиг 851,4 млрд руб., увеличившись за год на 9,5%. Основной вклад в динамику внесли программы с господдержкой, прежде всего «Семейная ипотека». Для сравнения, в 2024 году объем обязательств жителей региона по ипотеке увеличился на 37%.

По словам начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Елены Кравченко, в прошлом году спрос на рынке жилья подогревался действием безадресной льготной ипотеки, что привело к всплеску сделок. В текущих условиях, после завершения программы и корректировки параметров других льготных инструментов, рост портфеля идет более умеренными темпами.

Коррекция спроса отразилась и на ценовой динамике. В мае годовые темпы роста цен на жилье оставались ниже многолетнего среднего. При этом, несмотря на замедление рынка, застройщики не рассматривают возможность ценовых уступок, ссылаясь на рост себестоимости.

Падение спроса затронуло и сегмент товаров для строительства и обустройства жилья. По результатам опроса компаний, проведенного регулятором, в июне торговые предприятия зафиксировали снижение объемов продаж стройматериалов и предметов интерьера. По информации Росстата, в результате этого годовой рост цен в сегменте строительных материалов также замедлился.

Вячеслав Рыжков