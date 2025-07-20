ФК «Краснодар» начал сезон РПЛ с победы в матче с «Пари НН»

20 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани футбольный клуб «Краснодар» сыграл первый матч в Мир РПЛ 2025/26 с «Пари НН». Встреча закончилась победой «горожан» со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Гол в ворота нижегородского клуба забил на 40-й минуте первого тайма Диего Коста. На 65-й минуте защитник «Пари НН» Виктор Александров отправил мяч в собственные ворота. На 68-й минуте полузащитник «быков» Эдуард Сперцян закрепил победу своей команды.

Во втором туре РПЛ ФК «Краснодар» встретится 26 июля на своем поле с московским «Локомотивом».

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале поздравил «черно-зеленых» с первой победой в сезоне. «Быки начали турнир РПЛ как истинные чемпионы. На выезде оформили 0:3 в матче с “Пари НН”. В следующую субботу в Краснодар вернется большой футбол. Уверен, трибуны стадиона будут заполнены. Несмотря на жару, наши черно-зеленые шарфики наготове!»— написал градоначальник.

Василий Хитрых