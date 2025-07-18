Мосты от улицы Лизы Чайкиной до Тихорецкой построят в Краснодаре к 2031 году

Строительство автодороги по 4-му Тихорецкому проезду от улицы Тихорецкой до улицы Лизы Чайкиной, включающее возведение путепроводов через железнодорожные пути, запланировано на 2028-2031 годы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодара Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Двухуровневая развязка над железной дорогой в районе СБС станет одним из этапов строительства Восточного транспортного коридора, который свяжет улицу Володарского с федеральной трассой М4 «Дон».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», контракт на строительство развязки на улицах Тихорецкой, Володарского и Шевченко был заключен в начале июля. По словам вице-мэра Краснодара Владимира Архипова, это будет первый в городе путепровод с Т-образным перекрестком. Машины поедут по нему в 2028 году.

Впоследствии будет создан транспортный коридор по улице Тихорецкой от Володарского до федеральной трассы М-4 «Дон». Реализация всей этой концепции позволит создать новый магистральный въезд в Краснодар, обеспечит транспортную доступность улицы Восточно-Кругликовской, микрорайона Новознаменского, поселков Знаменского, Пригородного, Лориса и Индустриального, а также значительно сократит время въезда-выезда в центральную часть города с восточного направления.

По словам Андрея Белугина, концепция создания транспортного коридора по улице Тихорецкой от улицы Володарского до федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» предполагает также обустройство подъезда к международному аэропорту Краснодара.

«Проектирование Восточного подъезда к Краснодару разбито на восемь этапов. Четыре и них находятся в ведении администрации краевого центра, четыре — министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. В настоящее время по всем объектам, реализуемым администрацией Краснодара, выполнены проектно-изыскательские работы и получено положительное заключение государственной экспертизы»,— рассказал господин Белугин.

Речь, по его словам, идет о реконструкции автомобильной дороги по улице Тихорецкой от улицы Восточно-Кругликовской до 4-го проезда Тихорецкого (срок реализации — 2029-2030 годы); реконструкции пересечения автодорог по улицам Восточно-Кругликовской и Тихорецкой (срок реализации — 2028-2029 годы), а также строительстве автодороги по 4-му Тихорецкому проезду от улицы Тихорецкой до улицы Лизы Чайкиной, включающее обустройство путепроводов через железнодорожные пути (срок реализации — 2028-2031 годы).

Дмитрий Михеенко