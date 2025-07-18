Суд на Кубани рассмотрит иск Олега Дерипаски к изданиям-иноагентам

В Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края поступил иск о защите чести и достоинства от бизнесмена Олега Дерипаски к журналистам изданий «Верстка» (признано иноагентом) и «Важные истории» (также признано иноагентом и находится в списке «нежелательных» организаций на территории РФ). Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В деле фигурируют пять ответчиков. Как пишет сама «Верстка» (признана иноагентом), это авторы журналистского расследования, в котором фигурирует фамилия миллиардера. Кроме того, среди ответчиков также компания Google. Требования бизнесмена не раскрываются. Иск поступил в суд в пятницу, 18 июля.

Артур Каверин