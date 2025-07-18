В девяти районах Кубани ввели ЧС из-за засухи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в девяти районах региона из-за засухи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Режим ЧС действует в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. Там созданы координационные штабы для оперативного реагирования на обращения сельхозтоваропроизводителей.

В северных районах края почвенная засуха под сельскохозяйственными культурами достигла критических показателей. Из-за нехватки влаги посевы засыхают, формируются мелкими и слабыми.

По предварительным данным, дефицит влаги приведет к сокращению общего объема урожая зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2024 годом. Губернатор отметил, что хозяйства, застраховавшие посевы, смогут компенсировать часть затрат и снизить экономический ущерб. В регионе также прорабатываются дополнительные меры поддержки пострадавших предприятий.

Алина Зорина