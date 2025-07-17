Судьи признали проступок коллеги

Высшая квалификационная коллегия судей России признала заместителя председателя Четвертого кассационного суда Якова Волкова виновным в дисциплинарном проступке и прекратила его полномочия в этой должности, оставив в статусе судьи. Суть претензий к господину Волкову в суде не раскрывают. СМИ сообщают, что заместителю председателя кассационного суда якобы вменялась недостаточная организация деятельности коллегии по гражданским делам и пристрастность в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) признала действия заместителя председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции (находится в Краснодаре) Якова Волкова дисциплинарным проступком и вынесла решение о прекращении его полномочий в этой должности. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе суда.

Обращение Президиума Совета судей РФ о привлечении господина Волкова к дисциплинарной ответственности за совершенный дисциплинарный проступок ВККС рассмотрела 14 июля. В пресс-службе суда «Ъ-Кубань» рассказали, что коллегия судей приняла решение данное обращение удовлетворить.

На Якова Волкова наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. Кроме того, в соответствии с п. 11 ст. 6.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» ВККС приняла решение прекратить его полномочия, но оставить в должности судьи.

Уточнять, в чем конкретно заключался дисциплинарный проступок господина Волкова, и комментировать это решение в пресс-службе кассационного суда отказались. Получить комментарий самого экс-зампредседателя «Ъ-Кубань» не удалось в связи с его пребыванием в отпуске. Текст решения на сайте ВККС в настоящий момент не опубликован.

Портал «Право.ру» пишет, что основные претензии к Якову Волкову заключались в том, что, возглавляя гражданскую коллегию, он якобы самоустранился от руководства, это ухудшило качество деятельности суда и привело к нарушению сроков сдачи материалов. Кроме того, сообщает издание, судья не рассмотрел ни одного дела в своей должности, увеличив нагрузку на других судей. Также, по данным портала, выполняя обязанности по организации материально-технического обеспечения, господин Волков якобы допустил нарушения в области пожарной безопасности.

Сам Яков Волков, по данным СМИ, не согласился с этими претензиями, хотя признал, что организация труда и материально-техническое обеспечение действительно были на низком уровне из-за кадрового дефицита и трудных условий работы. Вместе с тем он возражал против применявшегося к квалификации его действий термина «самоустранение» — его не подтверждают документы из отдела кадров, заявил он. Господин Волков также отметил, что распределением дел занимался не он, а другой судебный отдел, пишет pravo.ru.

«Председатель Четвертого кассационного суда (Евгений Кузин.— «Ъ-Кубань») подчеркнул исключительные нарушения Волкова, включая неоднократную необъективность и пристрастность в работе, и попросил ВККС досрочно прекратить его полномочия. Верховный суд поддержал предложение прекратить полномочия зампреда и отдельно попросил привлечь его к дисциплинарной ответственности, лишив статуса судьи»,— сообщает портал.

Комментировать данную публикацию в пресс-службе Четвертого кассационного суда также не стали.

Евгений Кузин был назначен председателем Четвертого кассационного суда президентским указом от 30 сентября 2024 года на шестилетний срок. До этого он с 2018 года возглавлял Третий апелляционный суд общей юрисдикции, который работает в Сочи. Во время вступления в должность господин Кузин заявил, что видит целью своей работы «не только отправление правосудия на принципах справедливости, но и его отправление в установленные законом сроки». В октябре 2024 года он рассказал «Ъ-Кубань», что в возглавляемой им инстанции уже «реализуется целый комплекс мероприятий по существенному улучшению оперативности и качества работы суда».

Яков Волков родился 4 декабря 1966 года в Краснодаре. В 1992 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «Правоведение». В июне 1999 года президентским указом назначен на должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края, в сентябре 2007 года стал первым заместителем председателя краевого арбитража, а в апреле 2010 года — заместителем председателя Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 4 ноября 2019 года указом президента РФ назначен на должность заместителя председателя вновь образованного Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре.

Андрей Обнорский