СКР проверит работу аттракционов в Евпатории и Ай-Петри

Следственный комитет по Крыму и Севастополю проводит проверки безопасности развлекательных аттракционов в Евпатории и на Ай-Петри после инцидентов с застрявшими посетителями и травмированием отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководитель СУ СКР по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил организовать процессуальные проверки по фактам работы развлекательных объектов в Крыму, угрожающих жизни и здоровью граждан. Поводом стали сообщения в социальных сетях.

В детском парке Евпатории на семиметровой высоте из-за технической неисправности остановился аттракцион «Горки». Спасатели эвакуировали посетителей, включая детей. Выяснилось, что аттракцион не был зарегистрирован. Также на территории заповедной зоны Ай-Петри молодой человек получил травмы при использовании экстремального аттракциона.

В рамках проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) следователи дадут оценку действиям владельцев аттракционов и лиц, согласовавших их размещение на территориях. Руководство поставило ход проверок на контроль.

Алина Зорина