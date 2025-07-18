Главные новости за 18 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Днем в пятницу, 18 июля, в аэропорту Геленджика приземлился первый за три года регулярный пассажирский рейс, сообщил корреспондент «Ъ-Кубань» из здания аэропорта.

В течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым сбили 14 беспилотников, над Азовским морем — три и один над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.

На территории Крыма вводят запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, которая позволяет определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Федеральная антимонопольная служба поставила на контроль стоимость билетов на рейсы в Геленджик. Аэропорт города-курорта возобновил работу сегодня, 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба ФАС России.

В Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края поступил иск о защите чести и достоинства от бизнесмена Олега Дерипаски к журналистам изданий «Верстка» (признано иноагентом) и «Важные истории» (также признано иноагентом и находится в списке «нежелательных» организаций на территории РФ). Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Строительство автодороги по 4-му Тихорецкому проезду от улицы Тихорецкой до улицы Лизы Чайкиной, включающее возведение путепроводов через железнодорожные пути, запланировано на 2028-2031 годы. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Арбитражный суд Москвы назначил закрытое слушание по иску группы «Газметаллпроект» к ФАС на 13 августа 2025 года. Группа компаний оспаривает решение антимонопольного ведомства по делу о нарушении антимонопольного законодательства и связанное с ним предписание.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в девяти районах региона из-за засухи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.