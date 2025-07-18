ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик

Федеральная антимонопольная служба поставила на контроль стоимость билетов на рейсы в Геленджик. Аэропорт города-курорта возобновил работу сегодня, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Сотрудники службы включили соответствующие маршруты по 150 туристическим направлениям в еженедельный мониторинг, который организован совместно с профильными ведомствами. При выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями будут приняты соответствующие меры.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Геленджика приземлился первый с 2022 года регулярный рейс. Борт SU-1082 из московского Шереметьево вылетел в 11:20 мск и сел в 15:30 мск. Его встретили водной аркой.

Алина Зорина