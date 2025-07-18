В Крыму запрещают распространение информации, отражающей места размещения ПВО

На территории Крыма вводят запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, которая позволяет определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Под запрет попадает публикация фото- и видеоматериалов, географических координат и иных данных. Также нельзя размещать информацию, отражающую последствия теракта, диверсии, других ЧС. Под запретом публикация материалов, с помощью которых можно определить места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов.

Указ, как отметил Сергей Аксенов, принят для обеспечения безопасности на территории полуострова. Целью принятия мер также является охрана военных и других важных объектов.

Вячеслав Рыжков