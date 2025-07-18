За ночь над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников

В течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым сбили 14 беспилотников, над Азовским морем — три и один над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

10 БПЛА над территорией Республики Крым уничтожили в период с 21:00 до 23:00 мск. Еще четыре беспилотника сбили над регионом в период с 23:00 до 07:00 мск. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидировали над Азовским и Черным морями в это же время.

Всего за прошедшую ночь над территорией РФ сбили 95 БПЛА. С 21:00 до 23:00 мск — 22 беспилотника, а с 23:00 до 07:00 мск — 73 БПЛА.

Алина Зорина