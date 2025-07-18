Спор ФАС и «Газметаллпроекта» пройдет в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы назначил закрытое слушание по иску группы «Газметаллпроект» к ФАС на 13 августа 2025 года. Группа компаний оспаривает решение антимонопольного ведомства по делу о нарушении антимонопольного законодательства и связанное с ним предписание, пишет «Ъ-Новороссийск».

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Конкретные обстоятельства дела в судебных материалах не раскрываются. С ходатайством о проведении закрытого заседания в суд обратился истец — ГК «Газметаллпроект».

В 2023 году ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО группы «Газметаллпроект». В пресс-службе ведомства заявили, что входящие в группу Верхнебаканский цементный завод и Новоросцемент завысили цены на цемент.

Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, АО «Газметаллпроект» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Обществом руководит Олег Иващенко. Выручка компании по итогам 2024 года составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль достигла 18,4 млн руб. Основной вид деятельности общества — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Алина Зорина