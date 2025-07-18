Главные новости за 18 июля. Новороссийск

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует цены на авиабилеты в Геленджик. Служба включила соответствующие маршруты в еженедельный мониторинг по 150 туристическим направлениям.

В аэропорту Геленджика приземлился первый регулярный рейс с 2022 года. Первый рейс осуществила авиакомпания «Аэрофлот», по традиции его встретили водяной аркой.

Троицкий групповой водопровод за семь лет увеличил объем подачи воды на 18%б

Прокуратура Краснодарского края поручила новороссийской прокуратуре проверить действия коммунальных служб по устранению аварии на сетях водоснабжения в городе.

Сервис путешествий «Туту» составил рейтинг наиболее комфортных поездов в курортные города на основе отзывов пассажиров. Первое место занял поезд Ростов-на-Дону — Новороссийск.

Проверка выявила, что на девяти пляжных территориях, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, незаконно функционировала курортная инфраструктура. Это нарушает правила, установленные постановлением Правительства РФ.

В этом году поездка на автомобиле из Москвы в Анапу и обратно подорожала примерно на 30%. Однако личный автотранспорт по-прежнему остается самым экономичным способом комфортно добраться до черноморского курорта, особенно учитывая неработающий аэропорт.