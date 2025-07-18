В Анапе обнаружили девять оборудованных пляжей в зоне ликвидации ЧС

Проверка выявила, что на девяти пляжных территориях, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, незаконно функционировала курортная инфраструктура. Это нарушает правила, установленные постановлением Правительства РФ, сообщили в ГО и ЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

В ходе рейда с участием представителей МЧС, администрации Анапы и правоохранительных органов были составлены протоколы на юридических лиц. За такие нарушения предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Муниципальные власти также расторгли договоры с арендаторами трёх пляжей, где зафиксированы нарушения.

Параллельно в Анапе идёт очистка побережья: спецтехника уже обработала 8,5 км береговой линии. Спасатели и муниципальные службы заменяют защитные сети у воды — за сутки установлено более 7 тыс. метров ограждений.

Особое внимание уделяется участкам с водолазными работами. За последние сутки водолазы извлекли со дна 223 мешка мазута общим весом свыше 11 тонн.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе демонтировали 7,4 км защитного вала на пляжах, где более двух месяцев не регистрировались выбросы нефтепродуктов. Работы проводят в два этапа. Сначала конструкцию разравнивают фронтальными погрузчиками. На следующем этапе песок просеивают с помощью специальной техники.