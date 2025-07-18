Троицкий групповой водопровод за семь лет увеличил объем подачи воды на 18%

Подача воды потребителям Троицкого группового водопровода (ТГВ, входит в ГУП КК «Кубаньводкомплекс») в 2024 году увеличилась на 18,3% по сравнению с 2017 годом. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказал директор ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В настоящее время среднесуточная подача воды потребителям превышает 155 тыс. кубометров в сутки. Эти показатели, по данным предприятия, значительно превосходят объемы аналогичных периодов прошлых лет.

«По поручению губернатора Краснодарского края построена новая нитка магистрального водовода от станицы Троицкой до Новороссийска, что существенно повысило надежность всей системы водоснабжения ТГВ. В планах реализация мероприятий по замене второй нитки магистрального водовода и реконструкция водозаборных сооружений»,— добавил Александр Лазарев.

Троицкий групповой водопровод является основным источником водоснабжения Новороссийска, Геленджика и Крымского района. В 2020 году из-за проблем с водой в прибрежных городах власти региона инициировали масштабную реконструкцию ТГВ, на которую было выделено порядка 4 млрд руб. из краевого бюджета. Однако проблема дефицита воды на побережье по-прежнему сохраняется.

Наталья Решетняк