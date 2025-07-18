В аэропорту Геленджика приземлился первый регулярный рейс с 2022 года

В Геленджике приземлился первый самолет после возобновления работы аэропорта с 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» с места событий.

Борт SU-1082 приземлился в 15:28 мск. Самолет вылетел из Москвы в 11:20 мск. Первый рейс осуществила авиакомпания «Аэрофлот», по традиции его встретили водяной аркой.

Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения подтвердили безопасность полетов в аэропорт Геленджика. Рейсы будут ежедневными с 8:30 до 20:00 мск.

Алина Зорина