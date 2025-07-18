Прокуратура проверит аварию на сетях водоснабжения в Новороссийске

Прокуратура Краснодарского края поручила новороссийской прокуратуре проверить действия коммунальных служб по устранению аварии на сетях водоснабжения в городе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основанием для проверки стала публикация портала «Осторожно новости» об отсутствии водоснабжения и электроснабжения в Новороссийске. Прокуратура намерена выяснить, насколько полно и своевременно ответственные службы и организации принимали меры по ликвидации последствий аварии.

Результаты проверки краевая прокуратура поставила на контроль.

Алина Зорина