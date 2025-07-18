Стоимость автомобильной поездки из Москвы до Анапы и обратно выросла на 30%.

В этом году поездка на автомобиле из Москвы в Анапу и обратно подорожала примерно на 30%. Однако личный автотранспорт по-прежнему остается самым экономичным способом комфортно добраться до черноморского курорта, особенно учитывая неработающий аэропорт, сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Расстояние от северной части Москвы до Анапы составляет около 1,5 тыс. км. В июльской поездке с ночевкой в Каменске-Шахтинском весь путь занял 32 часа, включая 12 часов до места ночевки и семь часов оттуда до Анапы. Обратная дорога может занять больше времени при аналогичной организации маршрута.

Для комфортного путешествия рекомендуется использовать трассу М-4 с платными участками, включая новые отрезки, ставшие платными с апреля 2025 года. Оптимальным решением будет приобретение транспондера T-Pass, который не только ускоряет проезд через пункты оплаты, но и позволяет получить кешбэк в виде баллов для скидки на обратный путь.

Общая стоимость поездки для семьи из четырех человек составила 52 964 рубля. В эту сумму вошли расходы на бензин (19 827 руб.), две ночевки в отеле (11 630 руб.), платные дороги (10 530 руб.), питание (9 853 руб.) и штрафы за превышение скорости (1 124 руб.). По сравнению с прошлым годом все категории расходов выросли примерно на 30%, что связано как с общим ростом цен, так и с увеличением количества платных участков на трассе.