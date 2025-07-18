«Воронежская кондитерская фабрика» дала заем в 30 млн АО «Гута-девелопмент»

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) предоставила 30 млн руб. взаймы АО «Гута-девелопмент», следует из сообщения, опубликованного кондитерской компанией.

Согласно договору, проценты за пользование займом взимаются по ставке 10% годовых и начисляются ежемесячно. Заемщик обязан вернуть основную сумму и проценты не позже 18 июля 2028 года.

В качестве лиц, заинтересованных в сделке указаны Денис Ривкин, Алексей Харин, Георгий Ирин, Алексей и Александр Петровы, которые входят в советы директоров «Воронежской кондитерской фабрики» и «Гута-девелопмент».

Как следует из бухгалтерской отчетности в 2024 году «Воронежская кондитерская фабрика» получила чистый убыток в 61 млн руб. Одновременно она показала стабильную выручку, которая за год не изменилась и составила 5,1 млрд руб. При этом по итогам 2024-го компания получила убыток от продаж в 78 млн руб., годом ранее — прибыль в 401,4 млн руб. Себестоимость продаж выросла на 10,9%: с 4,3 млрд до 4,75 млрд руб. Также компания увеличила дебиторскую задолженность с 1,2 млрд до 1,6 млрд руб. (+33%) и снизила кредиторскую с 1,1 млрд до 854 млн руб. (-22%).

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в Воронеже в июле 1996 года для производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал — 8,5 млн руб. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Управляется московским ООО «Объединенные кондитеры», конечным бенефициаром которого указано столичное же АО «Агроинвест» (до марта 2023 года владельцем назывался Александр Петров). В «Объединенные кондитеры» также входит тамбовское ОАО «Кондитерская фирма "Такф"». По данным Rusprofile.ru, АО «Гута-девелопмент» зарегистрировано в 2005 году в Москве для деятельности в сфере архитектуры, инженерных изысканий и технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 10,3 млн руб. Генеральный директор — Михаил Еремин. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. 2024 год компания закончила с выручкой в 229 млн руб. и чистым убытком в 279 млн руб.

В июне общее собрание акционеров АО «Воронежская кондитерская фабрика» решило не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Юрий Голубь