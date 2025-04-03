Воронежская и тамбовская фабрики «Объединенных кондитеров» ушли в убытки
ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и тамбовское ОАО «Кондитерская фирма "Такф"», входящие в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина, завершили 2024 год с убытками. В первой компании он равнялся 61 млн руб., во второй — 13 млн. Это следует из бухгалтерских отчетностей обществ.
Воронежская кондитерская фабрика в облцентре
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Воронежская кондитерская фабрика» получила чистый убыток впервые за три года — в последний раз он фиксировался в 2021 году, составлял 59 млн руб. «Такф» отработал год с отрицательным показателем впервые за пять лет.
«Воронежская кондитерская фабрика» показала стабильную выручку, которая за год не изменилась и составила 5,1 млрд руб. При этом по итогам 2024-го она получила убыток от продаж в 78 млн руб., годом ранее — прибыль в 401,4 млн руб. Себестоимость продаж выросла на 10,9%: с 4,3 млрд до 4,75 млрд руб. Также компания увеличила дебиторскую задолженность с 1,2 млрд до 1,6 млрд руб. (+33%) и снизила кредиторскую с 1,1 млрд до 854 млн руб. (-22%).
«Такф» сократил выручку на 3%: с 3,1 млрд до 3 млрд руб. Также фабрика получила убыток от продаж в 25,8 млн руб. — 2023 год она завершила с прибылью в 267 млн. Себестоимость продаж при этом выросла на 7%: с 2,5 млрд до 2,67 млрд руб. Дебиторскую задолженность предприятие сократило на 57%: с 1,3 млрд до 583 млн руб., кредиторскую — на 15%: с 642 млн до 549 млн руб.