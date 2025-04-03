Воронежская и тамбовская фабрики «Объединенных кондитеров» ушли в убытки

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и тамбовское ОАО «Кондитерская фирма "Такф"», входящие в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина, завершили 2024 год с убытками. В первой компании он равнялся 61 млн руб., во второй — 13 млн. Это следует из бухгалтерских отчетностей обществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежская кондитерская фабрика в облцентре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежская кондитерская фабрика в облцентре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Воронежская кондитерская фабрика» получила чистый убыток впервые за три года — в последний раз он фиксировался в 2021 году, составлял 59 млн руб. «Такф» отработал год с отрицательным показателем впервые за пять лет.

«Воронежская кондитерская фабрика» показала стабильную выручку, которая за год не изменилась и составила 5,1 млрд руб. При этом по итогам 2024-го она получила убыток от продаж в 78 млн руб., годом ранее — прибыль в 401,4 млн руб. Себестоимость продаж выросла на 10,9%: с 4,3 млрд до 4,75 млрд руб. Также компания увеличила дебиторскую задолженность с 1,2 млрд до 1,6 млрд руб. (+33%) и снизила кредиторскую с 1,1 млрд до 854 млн руб. (-22%).

«Такф» сократил выручку на 3%: с 3,1 млрд до 3 млрд руб. Также фабрика получила убыток от продаж в 25,8 млн руб. — 2023 год она завершила с прибылью в 267 млн. Себестоимость продаж при этом выросла на 7%: с 2,5 млрд до 2,67 млрд руб. Дебиторскую задолженность предприятие сократило на 57%: с 1,3 млрд до 583 млн руб., кредиторскую — на 15%: с 642 млн до 549 млн руб.

Фотогалерея Как производят конфеты на Воронежской кондитерской фабрике Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Исторической датой основания Воронежской кондитерской фабрики считается 1934 год Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Но сладости в Воронежской области выпускали и раньше: в 1900 году принцесса Евгения Ольденбургская основала конфетную фабрику в Рамони под Воронежем.

На фото: витрина с вкладышами от дореволюционных кондитерских изделий рамонской фабрики Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежская кондитерская фабрика была очень хорошо оснащена: во время Великой Отечественной войны немецкие войска, покидая Воронеж, вывезли в Германию все оборудование Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одной из визитных карточек предприятия стали конфеты «Песни Кольцова». Рецепт разработал кондитер Мария Фурсова, объединив темный шоколад, коньяк, пунш, спирт и желез из слив яблок и вишен. Обертку создал художник Вадим Косогоров. Сами конфеты появились в один год со спектаклем драмтеатра «Песни о Кольцове» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Сейчас фабрика входит в холдинг «Объединенные кондитеры», в составе которого всего работают 16 завод, включая знаменитые «Красный октябрь», «РОТ ФРОНТ» и «Бабаевский» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежская фабрика — один из крупнейших российских производителей: год она выпускает 27 тонн различной продукции и более 120 наименований изделий.

На фото: конвейер с купольными конфетами и оберточной машиной Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Среди выпускаемой продукции — шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли и вафельные торты, зефир, драже Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский У холдинга собственное сырье для производства шоколада, при этом используется только недезодорированное какао-масло, что делает продукт более насыщенным Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Производят в Воронеже и федеральные бренды, например, конфеты в коробках «Москва» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одним из относительно новых направлений стало производство зефира м фруктовым пюре и начинкой из яблок Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Такой зефир отправляется из Воронежа во все уголки России Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Также на фабрике выпускают конфеты, печенье и вафли, не содержащие сахар: при производстве используется фруктоза Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский За свои сладости Воронежская кондитерская фабрика получила немало наград Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Над новой продукцией работают постоянно. По словам директора фабрики Александра Саликова (в центре), опытный образцы дегустируют сотрудники, и, если им понравилось, продукт отправляется на линию на пробную выработку — после чего также идет дегустация Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский При фабрике есть собственный музей, на экскурсии по которому расскажут подробнее об особенностях производства и истории предприятия Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Здесь же можно ознакомиться и с кондитерским оборудованием. На фото: слева тестомесильная машина, в центре — вакуум-аппарат для варки карамельной и желейной массы и мармелада Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 16 Исторической датой основания Воронежской кондитерской фабрики считается 1934 год Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Но сладости в Воронежской области выпускали и раньше: в 1900 году принцесса Евгения Ольденбургская основала конфетную фабрику в Рамони под Воронежем.

На фото: витрина с вкладышами от дореволюционных кондитерских изделий рамонской фабрики Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежская кондитерская фабрика была очень хорошо оснащена: во время Великой Отечественной войны немецкие войска, покидая Воронеж, вывезли в Германию все оборудование Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одной из визитных карточек предприятия стали конфеты «Песни Кольцова». Рецепт разработал кондитер Мария Фурсова, объединив темный шоколад, коньяк, пунш, спирт и желез из слив яблок и вишен. Обертку создал художник Вадим Косогоров. Сами конфеты появились в один год со спектаклем драмтеатра «Песни о Кольцове» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Сейчас фабрика входит в холдинг «Объединенные кондитеры», в составе которого всего работают 16 завод, включая знаменитые «Красный октябрь», «РОТ ФРОНТ» и «Бабаевский» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежская фабрика — один из крупнейших российских производителей: год она выпускает 27 тонн различной продукции и более 120 наименований изделий.

На фото: конвейер с купольными конфетами и оберточной машиной Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Среди выпускаемой продукции — шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли и вафельные торты, зефир, драже Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский У холдинга собственное сырье для производства шоколада, при этом используется только недезодорированное какао-масло, что делает продукт более насыщенным Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Производят в Воронеже и федеральные бренды, например, конфеты в коробках «Москва» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одним из относительно новых направлений стало производство зефира м фруктовым пюре и начинкой из яблок Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Такой зефир отправляется из Воронежа во все уголки России Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Также на фабрике выпускают конфеты, печенье и вафли, не содержащие сахар: при производстве используется фруктоза Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский За свои сладости Воронежская кондитерская фабрика получила немало наград Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Над новой продукцией работают постоянно. По словам директора фабрики Александра Саликова (в центре), опытный образцы дегустируют сотрудники, и, если им понравилось, продукт отправляется на линию на пробную выработку — после чего также идет дегустация Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский При фабрике есть собственный музей, на экскурсии по которому расскажут подробнее об особенностях производства и истории предприятия Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Здесь же можно ознакомиться и с кондитерским оборудованием. На фото: слева тестомесильная машина, в центре — вакуум-аппарат для варки карамельной и желейной массы и мармелада Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Смотреть

Алина Морозова