Воронежская кондитерская фабрика решила не выплачивать дивиденды за 2024 год
Общее собрание акционеров АО «Воронежская кондитерская фабрика» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) решило не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. Об этом сообщили в компании.
Здание Воронежской кондитерской фабрики
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Также акционеры решили направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 60,5 млн руб. на погашение убытка, полученного в 2024 году.
На том же собрании была утверждена бухгалтерская отчетность кондитерской фабрики, согласно которой она отработала прошлый год с выручкой в 5,1 млрд руб. и чистым убытком в 61 млн руб.
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