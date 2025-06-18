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Воронежская кондитерская фабрика решила не выплачивать дивиденды за 2024 год

Общее собрание акционеров АО «Воронежская кондитерская фабрика» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) решило не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. Об этом сообщили в компании.

Здание Воронежской кондитерской фабрики

Здание Воронежской кондитерской фабрики

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здание Воронежской кондитерской фабрики

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также акционеры решили направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 60,5 млн руб. на погашение убытка, полученного в 2024 году.

На том же собрании была утверждена бухгалтерская отчетность кондитерской фабрики, согласно которой она отработала прошлый год с выручкой в 5,1 млрд руб. и чистым убытком в 61 млн руб.

Фотогалерея

Как на Воронежской кондитерской фабрике производят конфеты

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Исторической датой основания Воронежской кондитерской фабрики считается 1934 год

Исторической датой основания Воронежской кондитерской фабрики считается 1934 год

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Но сладости в Воронежской области выпускали и раньше: в 1900 году принцесса Евгения Ольденбургская основала конфетную фабрику в Рамони под Воронежем. &lt;br> На фото: витрина с вкладышами от дореволюционных кондитерских изделий рамонской фабрики

Но сладости в Воронежской области выпускали и раньше: в 1900 году принцесса Евгения Ольденбургская основала конфетную фабрику в Рамони под Воронежем.
На фото: витрина с вкладышами от дореволюционных кондитерских изделий рамонской фабрики

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежская кондитерская фабрика была очень хорошо оснащена: во время Великой Отечественной войны немецкие войска, покидая Воронеж, вывезли в Германию все оборудование

Воронежская кондитерская фабрика была очень хорошо оснащена: во время Великой Отечественной войны немецкие войска, покидая Воронеж, вывезли в Германию все оборудование

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одной из визитных карточек предприятия стали конфеты «Песни Кольцова». Рецепт разработал кондитер Мария Фурсова, объединив темный шоколад, коньяк, пунш, спирт и желез из слив яблок и вишен. Обертку создал художник Вадим Косогоров. Сами конфеты появились в один год со спектаклем драмтеатра «Песни о Кольцове»

Одной из визитных карточек предприятия стали конфеты «Песни Кольцова». Рецепт разработал кондитер Мария Фурсова, объединив темный шоколад, коньяк, пунш, спирт и желез из слив яблок и вишен. Обертку создал художник Вадим Косогоров. Сами конфеты появились в один год со спектаклем драмтеатра «Песни о Кольцове»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Сейчас фабрика входит в холдинг «Объединенные кондитеры», в составе которого всего работают 16 завод, включая знаменитые «Красный октябрь», «РОТ ФРОНТ» и «Бабаевский»

Сейчас фабрика входит в холдинг «Объединенные кондитеры», в составе которого всего работают 16 завод, включая знаменитые «Красный октябрь», «РОТ ФРОНТ» и «Бабаевский»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежская фабрика — один из крупнейших российских производителей: год она выпускает 27 тонн различной продукции и более 120 наименований изделий. &lt;br> На фото: конвейер с купольными конфетами и оберточной машиной

Воронежская фабрика — один из крупнейших российских производителей: год она выпускает 27 тонн различной продукции и более 120 наименований изделий.
На фото: конвейер с купольными конфетами и оберточной машиной

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Среди выпускаемой продукции — шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли и вафельные торты, зефир, драже

Среди выпускаемой продукции — шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли и вафельные торты, зефир, драже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

У холдинга собственное сырье для производства шоколада, при этом используется только недезодорированное какао-масло, что делает продукт более насыщенным

У холдинга собственное сырье для производства шоколада, при этом используется только недезодорированное какао-масло, что делает продукт более насыщенным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Производят в Воронеже и федеральные бренды, например, конфеты в коробках «Москва»

Производят в Воронеже и федеральные бренды, например, конфеты в коробках «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одним из относительно новых направлений стало производство зефира м фруктовым пюре и начинкой из яблок

Одним из относительно новых направлений стало производство зефира м фруктовым пюре и начинкой из яблок

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Такой зефир отправляется из Воронежа во все уголки России

Такой зефир отправляется из Воронежа во все уголки России

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Также на фабрике выпускают конфеты, печенье и вафли, не содержащие сахар: при производстве используется фруктоза

Также на фабрике выпускают конфеты, печенье и вафли, не содержащие сахар: при производстве используется фруктоза

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

За свои сладости Воронежская кондитерская фабрика получила немало наград

За свои сладости Воронежская кондитерская фабрика получила немало наград

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Над новой продукцией работают постоянно. По словам директора фабрики Александра Саликова (в центре), опытный образцы дегустируют сотрудники, и, если им понравилось, продукт отправляется на линию на пробную выработку — после чего также идет дегустация

Над новой продукцией работают постоянно. По словам директора фабрики Александра Саликова (в центре), опытный образцы дегустируют сотрудники, и, если им понравилось, продукт отправляется на линию на пробную выработку — после чего также идет дегустация

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

При фабрике есть собственный музей, на экскурсии по которому расскажут подробнее об особенностях производства и истории предприятия

При фабрике есть собственный музей, на экскурсии по которому расскажут подробнее об особенностях производства и истории предприятия

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Здесь же можно ознакомиться и с кондитерским оборудованием. На фото: слева тестомесильная машина, в центре — вакуум-аппарат для варки карамельной и желейной массы и мармелада

Здесь же можно ознакомиться и с кондитерским оборудованием. На фото: слева тестомесильная машина, в центре — вакуум-аппарат для варки карамельной и желейной массы и мармелада

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Исторической датой основания Воронежской кондитерской фабрики считается 1934 год

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Но сладости в Воронежской области выпускали и раньше: в 1900 году принцесса Евгения Ольденбургская основала конфетную фабрику в Рамони под Воронежем.
На фото: витрина с вкладышами от дореволюционных кондитерских изделий рамонской фабрики

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежская кондитерская фабрика была очень хорошо оснащена: во время Великой Отечественной войны немецкие войска, покидая Воронеж, вывезли в Германию все оборудование

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одной из визитных карточек предприятия стали конфеты «Песни Кольцова». Рецепт разработал кондитер Мария Фурсова, объединив темный шоколад, коньяк, пунш, спирт и желез из слив яблок и вишен. Обертку создал художник Вадим Косогоров. Сами конфеты появились в один год со спектаклем драмтеатра «Песни о Кольцове»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Сейчас фабрика входит в холдинг «Объединенные кондитеры», в составе которого всего работают 16 завод, включая знаменитые «Красный октябрь», «РОТ ФРОНТ» и «Бабаевский»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежская фабрика — один из крупнейших российских производителей: год она выпускает 27 тонн различной продукции и более 120 наименований изделий.
На фото: конвейер с купольными конфетами и оберточной машиной

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Среди выпускаемой продукции — шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли и вафельные торты, зефир, драже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

У холдинга собственное сырье для производства шоколада, при этом используется только недезодорированное какао-масло, что делает продукт более насыщенным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Производят в Воронеже и федеральные бренды, например, конфеты в коробках «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одним из относительно новых направлений стало производство зефира м фруктовым пюре и начинкой из яблок

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Такой зефир отправляется из Воронежа во все уголки России

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Также на фабрике выпускают конфеты, печенье и вафли, не содержащие сахар: при производстве используется фруктоза

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

За свои сладости Воронежская кондитерская фабрика получила немало наград

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Над новой продукцией работают постоянно. По словам директора фабрики Александра Саликова (в центре), опытный образцы дегустируют сотрудники, и, если им понравилось, продукт отправляется на линию на пробную выработку — после чего также идет дегустация

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

При фабрике есть собственный музей, на экскурсии по которому расскажут подробнее об особенностях производства и истории предприятия

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Здесь же можно ознакомиться и с кондитерским оборудованием. На фото: слева тестомесильная машина, в центре — вакуум-аппарат для варки карамельной и желейной массы и мармелада

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Алина Морозова

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