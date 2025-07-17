Главные новости за 17 июля. Ростов-на-Дону и область.

Четвертый кассационный суд отказал в передаче на рассмотрение в судебном заседании жалобы адвоката бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. По версии следствия, в 2024 году глава администрации Новочеркасска при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома.

Более 800 точек доступа к бесплатному Wi-Fi в Ростовской области можно найти на карте «ГИС РО» (геоинформационная система Ростовской области). Уточняется, что карта будет обновляться по мере появления новых точек доступа.

В Ростовской области на конец первого полугодия 2025 года зарегистрировано более 402 тыс. самозанятых, что составляет почти 10% от всего населения региона в 4,1 млн чел. Из общего числа плательщиков налога на профессиональный доход 382 тыс. составляют классические самозанятые без статуса ИП, а свыше 20 тыс. сохранили статус индивидуального предпринимателя.

В январе-июне 2025 года популярность музеев в Ростове-на-Дону выросла почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 217 тыс. человек, когда годом ранее посетителей музеев было 204,5 тыс.

В Ростовской области появился первый в России и Европе глэмпинг с кенгуру. На территории глэмпинга располагаются домики в тематическом сафари-стиле с видом на зоопарк и озеро. Также предусмотрены игровые зоны для детей. На территории можно будет полюбоваться на кенгуру и эму.

ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» планирует расширить федеральную автомобильную дорогу Р-280 «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области. Федеральная автодорога Р-280 «Новороссия» проложена по пяти субъектам России – Ростовской, Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и Республики Крым.

В июне 2025 года средний чек в заведениях общественного питания Ростовской области вырос на 48%. За год по этому показателю зафиксировали наибольшую динамику среди регионов России.