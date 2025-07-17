Популярность музеев Ростова выросла на 6% за год

В январе-июне 2025 года популярность музеев в Ростове-на-Дону выросла почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 217 тыс. человек, когда годом ранее посетителей музеев было 204,5 тыс. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в министерстве культуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ростовский областной музей краеведения Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Пятигорску Следующая фотография 1 / 2 Фото: Ростовский областной музей краеведения Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Пятигорску

Самым популярным среди ростовчан стал Ростовский областной музей краеведения, в первом полугодии его посетителями стали 146,5 тыс. человек. В 2024 году экспозиции музея посмотрели 145 тыс. человек. Прирост составил 0,5%.

Следом за ним по популярности идет Ростовский областной музей изобразительных искусств, билеты в него в этом году приобрели 64,2 тыс. человек, годом ранее этот музей посетили 58,3 тыс. человек. Рост популярности составил 9%.

Наибольший прирост посещаемости — 65% — отмечен в музее истории города Ростова-на-Дону, открывшемся в 2024 году, за два месяца прошлого года учреждение культуры посетили чуть более 350 тыс. ростовчан, в этом же году в музей было продано 6,4 тыс. билетов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2025 года театры Ростова-на-Дону посетили более 381 тыс. посетителей, что на 7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда в них было продано 356 тыс. билетов.

Наталья Белоштейн