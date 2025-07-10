По-родственному и с ощущением поддержки: Сбер описал портрет малого семейного бизнеса страны

Аналитики Сбера изучили микро и малый семейный бизнес в России.

Фото: пресс-служба Сбер

По их данным, более трети (35%) компаний сегодня растут при поддержке и участии родственников. Чаще всего – это супруги, реже всего – невестки и зятья. В большинстве случаев руководители семейных предприятий – это основатели бизнеса (72%), и только 11% компаний перешли к ним по наследству.

Почти половина опрошенных предпринимателей берут на работу в своё предприятие жён или мужей, еще 25% — братьев и сестёр. Сыновей в компаньоны или сотрудники принимают в 13% случаев, а дочерей — только в 11%. У 14% опрошенных предпринимателей в компании работают родители, а еще у 7% — невестки и зятья. Родственникам предприниматели делегируют в основном работу с клиентами и персоналом, бухгалтерский учёт, производство и маркетинг. А еще у 38% предпринимателей родственники — совладельцы компаний.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Ежедневный вклад малых и микрокомпаний, безусловно, помогает росту всей южной экономики: от развития новых отраслей и профессий до внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. По оценке наших аналитиков, доля семейного бизнеса в южных регионах минимум на 8-15% выше среднероссийского показателя исследования. Традиционно на Юге России и Северном Кавказе чаще всего начинают и развивают своё дело именно при поддержке и участии семьи. Главным преимуществом такого решения предприниматели Юга России и Северного Кавказа называют более высокие уровень доверия, быстрое принятие бизнес-решений и возможность смены бизнес-ролей по ключевым позициям между родственниками. Всё это в совокупности делает южный малый семейный бизнес финансово устойчивее и даёт мультипликативные возможности для его быстрого роста».

Как показало исследование Сбера, 97% предприятий семейного бизнеса имеют годовой оборот до 60 млн рублей и существуют в среднем от 5 лет и больше. Работников обычно — до 25 человек. Самыми распространенными направлениями семейной предпринимательской деятельности стали розничная торговля (22%) и строительство и ремонт (15%). Значительная доля приходится на информационные технологии и оптовые продажи. Семейный бизнес занимается также общественным питанием и предоставлением услуг: это кафе, салоны красоты, мастерские по ремонту обуви и даже риелторские агентства. 10% семейных предпринимателей заняты в грузоперевозках и логистике, 7% — в производстве.

Помощь семьи: 85% владельцев семейного бизнеса ощущают поддержку родных, если возникают проблемы. По мнению предпринимателей, члены семей видят в их деятельности как положительные, так и отрицательные стороны. Хотя негатива, по мнению опрошенных, их родственники усматривают гораздо меньше. По крайней мере, 35% респондентов ответили, что их близкие не находят никаких отрицательных сторон в семейном бизнесе.

Государственная поддержка играет важную роль для семейного малого бизнеса. По мнению большей части предпринимателей (63%) власти обеспечивают необходимые условия для функционирования небольших предприятий. Наибольший запрос — на господдержку в виде налоговых льгот (так считают 56% опрошенных), доступ к льготному кредитованию (37%) и внедрение специального налогового режима, так называемый семейный патент (35%). Еще 35% опрошенных предпринимателей ожидают изменения законодательства в сфере трудовых отношений с членами семьи (прием на работу, начисление зарплат и отпусков).

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Финансовое положение: Большинство опрошенных руководителей семейного бизнеса оценивают финансовое положение своих компаний как хорошее (45%) или удовлетворительное (47%). Состояние своего бизнеса респонденты в основном оценивают, как стабильное (76%). Если понадобится отойти от дел, 49% передадут бизнес в управление родственникам, 23% продадут его посторонним. А при финансовой нестабильности предприятие готовы передать за пределы семьи, в том числе профессиональному управляющему, уже более 40% предпринимателей.

Основные задачи: 68% семейных предпринимателей отмечают, что рутинные операционные задачи занимают у них больше всего времени и остаются первоочередными. К приоритетным задачам относят также поиск клиентов, продвижение и рекламу, взаимодействие с контрагентами, поиск новых ниш и расширение ассортимента, выход на новые площадки и рынки.