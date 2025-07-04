ВТБ анонсировал цифрового помощника для предугадывания желаний клиентов

ВТБ готовится к запуску цифрового помощника для предугадывания желаний клиентов. Система будет основываться на анализе сфер интересов – образование, путешествия, недвижимость и другое.

Таким образом банк сможет подготовить для клиентов релевантные банковские продукты.

Цифровой помощник ВТБ посредством ИИ-моделей и анализа пользовательской определит клиентов с возможными планами по получению дополнительного образования (курсы повышения квалификации, переподготовка, бизнес-школа и прочее).

Количество сфер интересов для распознавания со временем увеличится. Кроме того, специалисты задействуют алгоритмы, которые будут анализировать интересы клиентов банка, связанные с путешествиями, недвижимостью, ремонтом.