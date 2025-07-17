За месяц в Ростовской области средний чек общепита вырос на 48%

В июне 2025 года средний чек в заведениях общественного питания Ростовской области вырос на 48%. За год по этому показателю зафиксировали наибольшую динамику среди регионов России. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Значительный рост среднего чека в общепите отметили и в Красноярском крае — 27%. В Москве и Московской области, Башкортостане, Новосибирской области и Пермском крае этот показатель увеличился на 16%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 15%, в Свердловской и Тюменской областях — на 12%.

Вместе с тем, в Краснодарском крае наблюдается наименьший рост среднего чека.

Мария Хоперская