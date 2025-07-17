Интерес россиян к страхованию от мошенничества и сезонных рисков вырос в два раза.

За первые шесть месяцев 2025 года клиенты оформили более 1 млн полисов через онлайн-сервис. ВТБ зафиксировал, что этот показатель практически на 50% больше по сравнению с прошлогодним периодом.

На первом месте по спросу стало ипотечное страхование — 870 тыс. страховок в ВТБ Онлайн за полгода. Прирост составил 30%. Второе место – ОСАГО: около 300 тыс. полисов, что составляет 23% всех онлайн-продаж. Количество оформленных страховок в два раза выросло относительно прошлого года. На третьем месте страхование от укуса клеща: в ВТБ Онлайн более 50 тыс. таких страховок (4% от всех онлайн-полисов и прирост более чем в два раза).

Еще одним востребованным полисом стало страхование от мошенничества. В этой категории за полгода оформили более 20 тыс. страховок, что практически с два раза выше прошлогоднего результата.

Рост зафиксировали и среди коробочных продуктов (комплексное страхование недвижимости, страхование путешественников и другие стандартные риски). За первое полугодие оформили более 35 тыс. таких страховок, а по сравнению с прошлым годом спрос также вырос вдвое.