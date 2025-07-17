Участок трассы «Новороссия» в Ростовской области расширят до четырех полос

ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» планирует расширить федеральную автомобильную дорогу Р-280 «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщает. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙРФ.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» Фото: Федеральное дорожное агентство «Росавтодор»

По информации главы Неклиновского района расширение трассы связано с необходимостью организации площадок отдыха для водителей и пассажиров, а также для развития придорожной инфраструктуры.

Федеральная автодорога Р-280 «Новороссия» проложена по пяти субъектам России – Ростовской, Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и Республики Крым.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донской столице могут построить дорогу-дублер для прокладки трамвайных путей по пр. Стачки.

Наталья Белоштейн