Авиабилеты из Москвы в Геленджик от «Аэрофлота» подорожали в 2,3 раза

Стоимость авиабилетов «Аэрофлота» на направление Москва — Геленджик увеличилась более чем в два раза с момента открытия продаж. По данным на 19:30 мск 17 июля, минимальная цена перелета с датой вылета в период с 20 по 26 июля составляет 42 тыс. руб., тогда как изначально билеты предлагались от 18 тыс. руб. Таким образом, рост стоимости достиг 2,3 раза, обратил внимание «РБК Краснодар».

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На отдельные даты, включая 19, 24, 27 и 28 июля, цена начинается от 35 тыс. руб., при этом билеты на 18 и 21 июля распроданы. Минимальная стоимость билета на 29 июля составляет 21 тыс. руб.

О возобновлении работы аэропорта Геленджика, приостановленной в 2022 году, стало известно 9 июля текущего года. Росавиация разрешила выполнение рейсов с 10 июля в дневное время с 8:30 до 20:00. Первым перевозчиком, открывшим продажи, стал «Аэрофлот». S7 Airlines, Red Wings и «Азимут» рассматривают возможность запуска рейсов на черноморский курорт. Utair планирует возобновить полеты в Геленджик из Москвы, Сургута и Тюмени с 28 июля.

В ответ на высокий спрос «Аэрофлот» 16 июля анонсировал запуск третьего ежедневного рейса на маршруте Москва — Геленджик, который будет выполняться с 8 августа по 12 октября.

Вячеслав Рыжков