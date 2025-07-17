Более 40 тыс. православных прошли крестным ходом в Екатеринбурге до Ганиной Ямы

В ночной литургии и почти четырехчасовом Царском крестном ходе от Храма-на-Крови до мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма приняли участие свыше 40 тыс. человек, сообщила Екатеринбургская епархия.

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Крестный ход отправился из центра Екатеринбурга около 3:00, а первые крестоходцы пришли в Ганину Яму после 6:00.

17 июля отмечается как день памяти святых Царственных Страстотерпцев из императорской семьи Романовых и их помощников: императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного врача Евгения.

Напомним, в связи с проведением крестного хода в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля движение транспорта было ограничено. С 11 по 21 июля в Екатеринбурге проходит традиционный международный фестиваль «Царские Дни», посвященный памяти императорской семьи. В рамках фестиваля 15 июля в культурно-просветительском центре «Царский» открылась выставка икон «Небесные покровители Императорского Дома Романовых».

Ирина Пичурина