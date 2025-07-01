В Екатеринбурге ограничат движение транспорта из-за крестного хода

В связи с проведением крестного хода в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля будет ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатеринбургская епархия Фото: Екатеринбургская епархия

С 00:10 16 июля до 04:00 17 июля улица Царская (от Первомайской до Дзержинского) будет закрыта для движения и парковки. Объезд будет организован по улице Карла Либкнехта.

Кроме того, с 02:30 до 08:00 17 июля сотрудники госавтоинспекции будут готовы оперативно перекрыть ряд улиц, в том числе Толмачева, Ленина, Татищева, Токарей, Бебеля, Халтурина, Технической, Решетской, Леваневского, дороги в Шувакиш, Зеленой и Пышминской.

Крестный ход пройдет от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

В прошлом году в ночь на 17 июля крестным ходом прошли порядка 45. тыс. православных верующих в память на 106-летие со дня гибели императорской семьи Николая II и их слуг. Шествие состоялось в рамках «Царских дней».

Полина Щуцкая