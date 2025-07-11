В Екатеринбурге откроется выставка икон в рамках фестиваля «Царские дни»

С 11 по 21 июля в Екатеринбурге пройдет традиционный международный фестиваль «Царские Дни», посвященный памяти святых Царственных страстотерпцев. В рамках фестиваля 15 июля в Культурно-просветительском центре «Царский» откроется выставка икон «Небесные покровители Императорского Дома Романовых», сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам заместителя председателя Екатеринбургского отделения Императорского Православного Палестинского общества Алексея Селюкова, в Екатеринбурге экспозиция икон XVII — XVIII веков будет представлена впервые. Ее откроет митрополит Барнаульский Алтайский Сергий.

На фестивале ожидается прибытие тысяч паломников со всей России для участия в ночной Божественной литургии на площади перед Храмом-Памятником на Крови, которая начнется в 23:30 16 июля и продлится до 02:30 17 июля. Кроме того, паломники примут участие в крестном ходе от Храма-на-Крови до монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.

В ночь с 16 на 17 июля во время шествия крестного хода будет временно перекрыт ряд улиц в центре Екатеринбурга. Будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка по улице Царской с 00:10 16 июля до 04:00 17 июля. Автомобилисты смогут объехать зону ограничений по улице Карла Либкнехта.

Полина Щуцкая