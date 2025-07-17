Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится заключать торговую сделку с Евросоюзом. По его словам, Вашингтон устроят пошлины в размере 30% на весь европейский импорт.

«Мы, возможно, могли бы заключить сделку с Европой. Я очень равнодушен к этому. Мы направили им письмо (с уведомлением) о том, что введем пошлины в размере 30% (с 1 августа)»,— сказал он в интервью телеканалу Real America's Voice. Он добавил, что это «неплохой способ вести дела».

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