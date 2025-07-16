Трамп: США заработали $100 млрд еще до введения основных тарифов
Президент США Дональд Трамп заявил, что за прошедший месяц США заработали $25 млрд и подчеркнул, что торговые пошлины не повлияли на экономику страны. Так он ответил на вопрос журналиста о том, как изменится доход Соединенных Штатов после введения торговых пошлин с 1 августа.
«Мы уже получили более $100 млрд. Мы получим сотни миллиардов долларов — и пошлины пока не так уж сильно повлияли на нашу страну», — ответил господин Трамп во время брифинга в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.
Президент Трамп добавил, что США готовы к «важному дню» 1 августа, так как уже заключили выгодные сделки.
Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Новые пошлины будут действовать независимо от ранее введенных секторальных тарифов. Пошлины могут быть повышены, если страны захотят ответить зеркально, или понижены, если они смогут договориться с Вашингтоном.
Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Пошлины подаются к столу переговоров».