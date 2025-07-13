Пошлины подаются к столу переговоров

США собираются ввести 30-процентные пошлины на поставки из Мексики и Евросоюза с 1 августа — новые ограничения для крупных торговых партнеров анонсировал Дональд Трамп. Европейские власти уже готовятся разворачивать контрмеры, мексиканские же — рассчитывают на сделку: экономики в разной степени зависимы от Штатов как от рынка сбыта продукции. Пока вероятным выглядит сценарий, при котором соглашения будут заключены и с Брюсселем, и с Мехико, — тарифы используются Вашингтоном для укрепления собственной переговорной позиции. Достижение договоренностей с менее важными торговыми партнерами при этом вряд ли возможно: из последних заявлений следует, что повышенными тарифы будут для стран Юго-Восточной Азии, которые, как считают американские власти, используются китайскими поставщиками в качестве обходного пути на рынок США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент США Дональд Трамп продолжает рассылать странам письма с анонсами торговых ограничений. Их уже получили более 20 торговых партнеров страны, в том числе Евросоюз и Мексика, чьи поставки в Штаты с 1 августа будут обложены 30-процентными пошлинами. Пошлины могут быть повышены, если страны захотят ответить зеркально, или понижены, если они смогут договориться с Вашингтоном.

Из первых заявлений торговых партнеров следует, что ЕС и Мексика выбрали разные стратегии реагирования на угрозу.

В публичном ответе на письмо глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что ограничения разрушат важнейшие трансатлантические цепочки поставок, нанесут ущерб бизнесу и потребителям как в Европе, так и в США. По ее словам, ЕС будет стремиться заключить торговую сделку, но при отсутствии успеха «предпримет все необходимые шаги для защиты своих интересов», в том числе развернет соразмерные контрмеры. Ограничения, отметим, прорабатываются странами уже несколько месяцев и, несмотря на споры внутри ЕС (см. “Ъ” от 26 мая), могут быть приняты оперативно.

Мексика, в отличие от ЕС, о готовности к зеркальному ответу пока не заявляет. Президент страны Клаудия Шейнбаум отметила, что рабочая группа мексиканского правительства уже прилетела в США, ведет переговоры с американской стороной и рассчитывает на заключение соглашения. Осторожность заявлений и действий объясняется тем, что зависимость Мексики от Штатов как от рынка сбыта серьезна: на США приходится 79% всех ее поставок. Для сравнения: на Канаду (второе место в списке партнеров) — меньше 3%. Экспорт Евросоюза более диверсифицирован (20% товаров направляются в США, 13% — в Великобританию, 9% — в Китай), что позволяет властям действовать более решительно.

Для самих Штатов зависимость от поставок из ЕС и Мексики также значительна. Доля мексиканских товаров в общем импорте США составляет 16% (больше только у Канады — 17,4%), европейских — 13,7%.

При такой зависимости повышенные пошлины означают для Вашингтона фактически безальтернативный разгон инфляции и среди прочего более долгий, чем предполагалось, период жесткой денежно-кредитной политики ФРС. Отметим, в начале месяца глава регулятора Джером Пауэлл впервые признал взаимосвязь между тарифными ограничениями и отказом ФРС от быстрого снижения ставки. В совокупности факторы указывают на то, что самому Вашингтону было бы выгоднее заключить соглашения и с Мехико, и с Брюсселем, отказавшись от повышения тарифов. Это же подтверждают заявления министра финансов Скотта Бессента и других чиновников, признававших, что угроза ограничений используется американской стороной в ходе переговоров для заключения более выгодных сделок.

Договариваться, однако, Штаты намерены не со всеми. Высокие пошлины будут введены с 1 августа на поставки из стран Юго-Восточной Азии, следует из писем, отправленных в конце прошлой недели Дональдом Трампом. Так, 40-процентными тарифами будут облагаться товары из Мьянмы и Лаоса, 36-процентными — из Сингапура и Таиланда, 25-процентными — из Малайзии. Ограничения, вероятно, не будут пересмотрены, поскольку фактически вводятся в отношении китайских компаний: власти США полагают, что поставщики из КНР пользуются странами Юго-Восточной Азии для беспошлинных поставок продукции на американский рынок.

Интересно, что за 90-дневную паузу в торговой войне, которая была объявлена американским президентом в начале апреля, Штаты заключили только 3 соглашения (с Великобританией, Вьетнамом и Китаем), а не анонсированные 90. С учетом неясных перспектив и меняющихся на ходу правил игры многие ключевые торговые партнеры были не готовы идти на серьезные уступки, которых от них требовал Вашингтон. Письма господина Трампа — попытка вернуться к диспозиции начала апреля и запустить новую серию переговоров в более тревожных для партнеров условиях.

Кристина Боровикова