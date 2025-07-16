Главные новости за 16 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года на учет поставили 256 новых электрокаров, что в 2,5 раза меньше, чем в первом полугодии 2024 г. (633 ед.), подсчитали для «Ъ-СПб» в «Автостат Инфо». Самой востребованной маркой в Северной столице по итогам двух кварталов ожидаемо остался китайский Zeekr (суббренд Geely) с 99 проданными авто. В аналогичном периоде прошлого года продажи у марки в городе составляли 327 машин. Подробнее об этом читайте в материале «Электрошок для авторынка».

Банк «Санкт-Петербург» подытожил результаты своей работы за первое полугодие 2025 года по РСБУ. Кредитная организация год к году увеличила чистую прибыль на 9,3% — до 27,2 млрд рублей, уменьшила операционные расходы, нарастила кредитный портфель и собственный капитал. Хороший финансовый результат банка по итогам шести месяцев эксперты объясняют грамотной политикой учреждения, обладающего дешевыми пассивами от корпоративных клиентов, использованием плавающей ставки в кредитовании, гибко реагирующей на изменяющуюся ситуацию на финансовых рынках, и контролем затрат. Подробнее — в тексте «Банк "Санкт-Петербург" повышает проценты».

После начала работы высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом поезда типа «Сапсан» могут направить на маршруты из столицы в Минск, Нижний Новгород и Воронеж. В РЖД думают о будущем высокоскоростных составов, сообщило РИА Новости. Заместитель гендиректора компании Иван Колесников заявил, что в РЖД рассматривают варианты использования «Сапсанов» на других маршрутах. Поезд может связать Москву высокоскоростным сообщением с тремя городами, но пока однозначного ответа по направлениям нет.

Совместное времяпрепровождение мужчины и женщины закончилось госпитализацией жительницы Санкт-Петербурга. Пострадавшую облили керосином и подожгли. По вызову к дому на Гатчинском шоссе вечером 15 июля выехала бригада скорой помощи. По словам очевидца, в квартире облили керосином и подожгли петербурженку.

Петербургская компания «Ракурс-инжиниринг» (входит в ГК «Ракурс») планирует внедрить SCADA-систему для собственного программного комплекса «Раскада» на нескольких электростанциях в РФ и СНГ, в том числе на одной из крупнейших ГЭС страны — Богучанской и ГЭС в Узбекистане, рассказал журналистам гендиректор компании Леонид Чернигов. ПО представляет собой интерфейс для диспетчеров, управляющих энергетическим оборудованием. На его создание было потрачено около 35 млн рублей.

Депутат Заксобрания Андрей Рябоконь внес в городской парламент проект закона о наделении правительства мегаполиса полномочиями по проведению противоклещевых мероприятий. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале 16 июля. Законопроект предполагает дополнить перечень полномочий правительства в сфере охраны здоровья петербуржцев. По его словам, число пострадавших от укусов клещей растет каждый год.

Сотрудники ФСБ и таможни пресекли попытку ввоза в Россию одной из крупнейших партий кокаина в этом году, сообщает пресс-служба ФТС РФ. Информацию о поставке запрещенного вещества из Латинской Америки петербургские таможенники получили от зарубежных коллег. Более 820 кг кокаина нашли под полом одного из контейнеров с эквадорскими бананами. Для поиска наркотиков использовали служебных собак и инспекционно-досмотровый комплекс.

Коллекторское агентство «Автофинансовые технологии» (АТ) присоединит к себе коллег из «Финанс коллекшен». Информация о начале процедуры слияния появилась 15 июля в ЕГРЮЛ. Обе организации связаны через учредителей. В итоге собственники «Автофинансовых технологий» пришли к выводу, что в текущей ситуации целесообразно объединить две компанию в одну, тем более что «Финанс коллекшен» сменила адрес регистрации на соседний с «АТ» офис.

Футбольный клуб «Зенит» из Петербурга возглавил список самых посещаемых команд РПЛ в сезоне 2024/2025. На матчи сине-бело-голубых в среднем приходили 35,6 тыс. зрителей. На втором месте расположился чемпион страны «Краснодар», на стадион «быков» в среднем приходили 27,5 тыс. человек. Тройку замкнул московский «Спартак» с показателем 19,9 тыс. болельщиков.

Крестовский остров традиционно лидирует по объему предложения элитного жилья на вторичном рынке Петербурга (29%). Такие данные приводит консалтинговая компания NF GROUP. Как отмечают эксперты, локация вышла на первую строчку в рейтинге стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья города — 1,03 млн руб. за кв. м. Годом ранее самым дорогим районом Северной столицы оставался Золотой треугольник (недвижимость в пределах Невского проспекта, набережной реки Фонтанки и Дворцовой набережной,— прим. ред).