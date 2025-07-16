ГК «Ракурс» планирует внедрять собственное ПО в электросектор Узбекистана

Петербургская компания «Ракурс-инжиниринг» (входит в ГК «Ракурс») планирует внедрить SCADA-систему для собственного программного комплекса «Раскада» на нескольких электростанциях в РФ и СНГ, в том числе на одной из крупнейших ГЭС страны — Богучанской и ГЭС в Узбекистане, рассказал журналистам гендиректор компании Леонид Чернигов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

ПО представляет собой интерфейс для диспетчеров, управляющих энергетическим оборудованием. На его создание было потрачено около 35 млн рублей.

Господин Чернигов уточнил, что после установки программного комплекса на Богучанской гидроэлектростанции «Раскад» будет внедрена в одну из ГЭС в Узбекистане, с которой у компании уже заключен соответствующий контракт.

«Этот проект ( ГЭС в Узбекистане — «Ъ-СПб») интересен тем, что оборудование там китайское, а автоматизация - российской разработки»,— сказал гендиректор.

Он так же озвучил планы на установку программных комплексов собственной разработки на Среднеуральской ГРЭС и Балаковской АЭС.

ООО «Ракурс-Инжиниринг» зарегистрирована в Петербурге в 2007 году. С 2008 года является резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург». В 2025 году уставный капитал компании был повышен со 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Доли в нем распределены между Сергеем Гороховым (43%) и Леонидом Черниговым (57%). Он же значится гендиректором фирмы. Выручка компании в 2024 году составила 1,2 млрд руб. Чистая прибыль - 124 млн руб. Портфель госзаказов ООО «Ракурс-Инжиниринг» насчитывает более 70 контракта на сумму более 1,1 млрд рублей, согласно открытым источникам.

Владимир Колодчук