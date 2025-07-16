Правительству Петербурга планируют расширить полномочия для борьбы с клещами

Депутат Заксобрания Андрей Рябоконь внес в городской парламент проект закона о наделении правительства мегаполиса полномочиями по проведению противоклещевых мероприятий. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект предполагает дополнить перечень полномочий правительства в сфере охраны здоровья петербуржцев. По его словам, число пострадавших от укусов клещей растет каждый год. В 2021 году за помощью обратились 13,9 тыс. человек, к 2023 году их количество выросло до 20,6 тыс.

Господин Рябоконь подчеркнул, что после укусов клещей выявляют такие опасные заболевания как энцефалит и боррелиоз. По данным Роспотребнадзора, более 25% пострадавших от нападения паукообразных остались инвалидами.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что чертову дюжину гадюк нашли на участке между Тосненским и Гатчинским районами Ленобласти.

Андрей Маркелов