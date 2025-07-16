Слияние коллекторских агентств может впервые состояться в Петербурге

Коллекторское агентство «Автофинансовые технологии» (АТ) присоединит к себе коллег из «Финанс коллекшен», сообщает «Деловой Петербург». Информация о начале процедуры слияния появилась 15 июля в ЕГРЮЛ.

Обе организации связаны через учредителей. В итоге собственники «Автофинансовых технологий» пришли к выводу, что в текущей ситуации целесообразно объединить две компанию в одну, тем более что «Финанс коллекшен» сменила адрес регистрации на соседний с «АТ» офис.

Единственным владельцем «АТ» числится московский бизнесмен Елена Тарасова, до 2020 года она была акционером Байкалинвестбанка. В разгар пандемии она стала соучредителем в ряде юрлиц, в том числе в обществах «Глобал Трак Сервис Северо-Запада» и «Глобал Трак Сейлс». Осенью 2024 года госпожа Тарасова продала и этот бизнес.

«Автофинансовые технологии», по данным издания, могут специализироваться на работе с залоговым легковым транспортом. «Финанс коллекшен» — с лизингом грузового. Руководителем первого проекта является Наталья Усиевич, которая была связана с коллекторским агентством «Центр автофинансовых технологий» до момента ликвидации компании в 2024 году.

По итогам 2024 года активы «АТ» составили 242 млн рублей, чистая прибыль — 48 млн. Отчетность «Финанс коллекшен» не публиковалась на портале «Контур.фокус».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что средний размер ипотечного кредита в Петербурге составил в мае 5,81 млн рублей.

Андрей Маркелов