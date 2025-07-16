Жительницу Петербурга облили керосином и подожгли, ее госпитализировали

Совместное времяпрепровождение мужчины и женщины закончилось госпитализацией жительницы Санкт-Петербурга. Пострадавшую облили керосином и подожгли, пишет «Фонтанка».

По вызову к дому на Гатчинском шоссе вечером 15 июля выехала бригада скорой помощи. По словам очевидца, в квартире облили керосином и подожгли петербурженку. Предварительно установлено, что тот, кто обратиля к правоохранителям, приходится сыном 49-летнему жителю квартиры, в которой все и произошло.

В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе доставили 55-летнюю женщину. Врачи установили, что ожогами разной степени поражено около 15% тела. В полиции полагают, что пара проводила вечер, употребляя алкоголь, но в какой-то момент произошел конфликт.

Татьяна Титаева