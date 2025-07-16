Петербургский «Зенит» стал самым посещаемым клубом РПЛ в сезоне-2024/25

Футбольный клуб «Зенит» из Петербурга возглавил список самых посещаемых команд РПЛ в сезоне 2024/2025. На матчи сине-бело-голубых в среднем приходили 35,6 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

На втором месте расположился чемпион страны «Краснодар», на стадион «быков» в среднем приходили 27,5 тыс. человек. Тройку замкнул московский «Спартак» с показателем 19,9 тыс. болельщиков.

Самым непопулярным клубом стали подмосковные «Химки», которые прекратили свое существование после завершения сезона. На матчи команды ходили в среднем 2,4 тыс. зрителей. Средняя посещаемость матчей РПЛ составила 12,1 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» заключил контракт с игроком сборной Бразилии Жерсоном до конца сезона 2029/30. До переезда в Петербург хавбек выступал за бразильский «Фламенго».

Андрей Маркелов