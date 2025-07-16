Банк «Санкт-Петербург» повышает проценты

Банк «Санкт-Петербург» подытожил результаты своей работы за первое полугодие 2025 года по РСБУ. Кредитная организация год к году увеличила чистую прибыль на 9,3% — до 27,2 млрд рублей, уменьшила операционные расходы, нарастила кредитный портфель и собственный капитал. Хороший финансовый результат банка по итогам шести месяцев эксперты объясняют грамотной политикой учреждения, обладающего дешевыми пассивами от корпоративных клиентов, использованием плавающей ставки в кредитовании, гибко реагирующей на изменяющуюся ситуацию на финансовых рынках, и контролем затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средства клиентов в январе — июне выросли на 4,8% до 745,7 млрд рублей. Собственный капитал банка достиг 202,1 млрд рублей (рост на 2%), а основной капитал — 169,4 млрд рублей (падение на 8,3%)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Средства клиентов в январе — июне выросли на 4,8% до 745,7 млрд рублей. Собственный капитал банка достиг 202,1 млрд рублей (рост на 2%), а основной капитал — 169,4 млрд рублей (падение на 8,3%)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банк «Санкт-Петербург» в январе — июне 2025-го увеличил чистую прибыль по РСБУ до 27,2 млрд рублей, что на 9,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В июне же год к году прибыль банка сократилась на 8,3% до 1,7 млрд рублей, следует из финотчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход банка за два квартала вырос на 15,5% — до 38,8 млрд рублей (до 6,2 млрд рублей за июнь), а чистый комиссионный доход на 5,3% — до 5,7 млрд рублей. Операционные расходы в январе — июне увеличились на 6% до 11,8 млрд рублей. Расходы на резервы по кредитам за это время составили 4 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 июля насчитывал 828,9 млрд рублей и вырос с начала года на 12,2%. Основную часть портфеля сформировали кредиты корпоративным клиентам (13,4%), на кредиты частным лицам пришлось 7,8%. Доля просроченной задолженности за полгода выросла с 2,7 до 2,9%, а уровень ее покрытия резервами банка снизился с 141,9 до 124,8%.

Средства клиентов в январе — июне выросли на 4,8% до 745,7 млрд рублей.

Собственный капитал банка достиг 202,1 млрд рублей (рост на 2%), а основной капитал — 169,4 млрд рублей (падение на 8,3%).

По мнению к. э. н., доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяса Зарипова, банк «Санкт-Петербург» показывает в целом хорошие финансовые результаты благодаря грамотной политике по использованию плавающей ставки в кредитовании, гибко реагирующей на изменяющуюся ситуацию на финансовых рынках, и контролю затрат.

Сокращение на 8,3% (до 1,7 млрд рублей) чистой прибыли банка в июне можно связать с высокими доходами прошлого года, высокой чистой маржой, за счет незначительных показателей средств в резервах, а также погашением кредитов Роснано с дисконтом, что отрицательно повлияло на показатель чистой прибыли в июне 2024 года, поясняет эксперт.

В целом положение банка «Санкт-Петербург» будет устойчивым, а потенциал развития у этой финансовой организации высокий, отмечает господин Зарипов. За короткий период банк сможет нарастить кредитную базу, а при сохранении относительно дешевых пассивов и политики высокой собственной маржи можно рассчитывать на значительную доходность основной его деятельности.

Однако снижение ключевой ставки Банка России может привести к замедлению роста доходов банка, а возможное ухудшение макроэкономической ситуации на фоне неблагоприятных политических событий (ужесточения санкций и тарифной политики США) — к банкротству части заемщиков и вынужденному наращиванию резервов банка, что уменьшит его чистую прибыль, говорит эксперт.

Владимир Колодчук